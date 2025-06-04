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Госкомиссии по пропавшим без вести Азербайджана и Армении провели очередную встречу

Госкомиссии по пропавшим без вести Азербайджана и Армении провели очередную встречу Госкомиссии по пропавшим без вести Азербайджана и Армении провели очередную встречу
Происшествия
4 июня 2025 г. 10:06
Госкомиссии по пропавшим без вести Азербайджана и Армении провели очередную встречу

Состоялась очередная встреча представителей государственных комиссий Азербайджана и Армении по пропавшим без вести лицам.

Как сообщает Report, в рамках встречи стороны обсудили гуманитарные вопросы, связанные с выяснением судеб лиц, пропавших без вести во время конфликта.

Представители ведомств рассмотрели возможности обмена информацией, вопросы координации поисковых мероприятий.

Стороны также подчеркнули важность продолжения диалога в гуманитарной сфере и выразили готовность к дальнейшим контактам в интересах семей пропавших без вести.

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Версия на английском языке Representatives of Azerbaijan and Armenia hold meeting on missing persons
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın və Ermənistanın itkin düşmüş şəxslər üzrə dövlət komissiyalarının nümayəndələri arasında görüş keçirilib

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