Госкомиссии по пропавшим без вести Азербайджана и Армении провели очередную встречу

Госкомиссии по пропавшим без вести Азербайджана и Армении провели очередную встречу

Состоялась очередная встреча представителей государственных комиссий Азербайджана и Армении по пропавшим без вести лицам.

Как сообщает Report, в рамках встречи стороны обсудили гуманитарные вопросы, связанные с выяснением судеб лиц, пропавших без вести во время конфликта.

Представители ведомств рассмотрели возможности обмена информацией, вопросы координации поисковых мероприятий.

Стороны также подчеркнули важность продолжения диалога в гуманитарной сфере и выразили готовность к дальнейшим контактам в интересах семей пропавших без вести.