Госкомиссии по пропавшим без вести Азербайджана и Армении провели очередную встречу

Состоялась очередная встреча представителей государственных комиссий Азербайджана и Армении по пропавшим без вести лицам.
Как сообщает Report, в рамках встречи стороны обсудили гуманитарные вопросы, связанные с выяснением судеб лиц, пропавших без вести во время конфликта.
Представители ведомств рассмотрели возможности обмена информацией, вопросы координации поисковых мероприятий.
Стороны также подчеркнули важность продолжения диалога в гуманитарной сфере и выразили готовность к дальнейшим контактам в интересах семей пропавших без вести.