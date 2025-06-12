Госcлужба МЧС контролирует 75 пляжей в Азербайджане

Госcлужба МЧС контролирует 75 пляжей в Азербайджане

Государственная служба по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС контролирует в общей сложности 75 пляжей в стране.

Как сообщает Report, об этом сообщил начальник отдела по связям с общественностью Госслужбы Акшин Алили.

По его словам, на пляжах, находящихся под контролем Службы, и на общественных пляжах, созданных по инициативе Общественного объединения IDEA, водолазы проводят работу по очистке подводного пространства, устанавливают знаки, определяющие границы плавания в море. Также устанавливаются информационные щиты для информирования граждан о правилах безопасности. Спасательная техника и средства, находящиеся на балансе Службы, включая оборудование для водолазно-поисковых операций, приводятся в рабочее состояние.

Все меры безопасности будут завершены до 15 июня – начала пляжного сезона в стране, после чего Госслужба начнет работать в усиленном режиме.