О нас
Аудио новости

Госагентство занятости организовало курсы по подготовке саперов

Госагентство занятости организовало курсы по подготовке саперов Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана организовало курсы по подготовке саперов.
Происшествия
18 марта 2022 г. 13:22
Госагентство занятости организовало курсы по подготовке саперов

Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана организовало курсы по подготовке саперов.

Как сообщили Report в министерстве, отбор на конкурс осуществлялся на основе специальных критериев.

На курсы саперов были привлечены 15 граждан из числа безработных из Тертерского, Агдамского и Бардинского районов.

По завершении курсов они пройдут практику в Джебраильском районе, где проводятся работы по разминированию.

После окончания учебного периода и успешной сдачи экзаменов саперы приступят к трудовой деятельности по разминированию освобожденных от оккупации территорий.

В период обучения им также будет выплачиваться стипендия в размере минимальной заработной платы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bir qrup şəxs mina axtarmaq üzrə kurslara cəlb olunub

Самое читаемое

В Украине убит генерал-майор российских войск
ФотоВ Украине убит генерал-майор российских войск
15 марта 2022 г. 14:01
Глава МИД: Независимо от происходящего в мире отношения с Москвой важны для Тегерана
Глава МИД: Независимо от происходящего в мире отношения с Москвой важны для Тегерана
15 марта 2022 г. 13:51
Попытка Армении вновь провалилась, Азербайджан расширяет Зангезурский коридор
Попытка Армении вновь провалилась, Азербайджан расширяет Зангезурский коридор
12 марта 2022 г. 11:55
Похороны Рустама Ибрагимбекова состоятся в Баку
Похороны Рустама Ибрагимбекова состоятся в Баку
11 марта 2022 г. 17:40
Премьер Японии: Южная часть Курил незаконно оккупирована Россией
Премьер Японии: Южная часть Курил незаконно оккупирована Россией
17 марта 2022 г. 12:24
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Карабахе
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Карабахе
16 марта 2022 г. 16:47
Как подействует на азербайджанский рынок медикаментов санкции в отношении России?
Как подействует на азербайджанский рынок медикаментов санкции в отношении России?
12 марта 2022 г. 14:16
Редактор Первого канала ворвалась во время прямого эфира в студию программы Время
ВидеоРедактор Первого канала ворвалась во время прямого эфира в студию программы "Время"
15 марта 2022 г. 00:17
МИД Азербайджана назвал пять основных принципов нормализации отношений с Арменией
МИД Азербайджана назвал пять основных принципов нормализации отношений с Арменией
14 марта 2022 г. 15:44
Под Львовом совершен авиаудар по Яворовскому полигону, 35 погибших, 134 раненых
Под Львовом совершен авиаудар по Яворовскому полигону, 35 погибших, 134 раненых
13 марта 2022 г. 15:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi