Госагентство занятости организовало курсы по подготовке саперов

Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана организовало курсы по подготовке саперов.
Как сообщили Report в министерстве, отбор на конкурс осуществлялся на основе специальных критериев.
На курсы саперов были привлечены 15 граждан из числа безработных из Тертерского, Агдамского и Бардинского районов.
По завершении курсов они пройдут практику в Джебраильском районе, где проводятся работы по разминированию.
После окончания учебного периода и успешной сдачи экзаменов саперы приступят к трудовой деятельности по разминированию освобожденных от оккупации территорий.
В период обучения им также будет выплачиваться стипендия в размере минимальной заработной платы.