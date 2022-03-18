Госагентство занятости организовало курсы по подготовке саперов

Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана организовало курсы по подготовке саперов.

Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана организовало курсы по подготовке саперов.

Как сообщили Report в министерстве, отбор на конкурс осуществлялся на основе специальных критериев.

На курсы саперов были привлечены 15 граждан из числа безработных из Тертерского, Агдамского и Бардинского районов.

По завершении курсов они пройдут практику в Джебраильском районе, где проводятся работы по разминированию.

После окончания учебного периода и успешной сдачи экзаменов саперы приступят к трудовой деятельности по разминированию освобожденных от оккупации территорий.

В период обучения им также будет выплачиваться стипендия в размере минимальной заработной платы.