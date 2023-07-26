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Госагентство провело в текущем году 168 проверок

Госагентство провело в текущем году 168 проверок Государственное агентство по регулированию ядерной и радиологической деятельности при Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) за 6 месяцев текущего года провело 168 контрольных мероприятий.
Происшествия
26 июля 2023 г. 11:09
Госагентство провело в текущем году 168 проверок

Государственное агентство по регулированию ядерной и радиологической деятельности при Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) за 6 месяцев текущего года провело 168 контрольных мероприятий.

Как сообщает Report, об этом глава Госагентства Ниджат Алиев сказал на брифинге, посвященном итогам деятельности агентства за 6 месяцев текущего года.

Он отметил, что 57% проверок пришлись на долю частных медучреждений, а 43% - государственных: "Кроме того, 86% проверок в промышленных и научно-исследовательских учреждениях пришлись на долю частных, а 14% - государственных учреждений".

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Версия на английском языке 168 inspections carried out by state agency this year
Версия на азербайджанском языке Dövlət Agentliyi bu il 168 yoxlama tədbiri həyata keçirib

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