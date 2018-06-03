Госагентство: Будут приняты меры по восстановлению обрушившегося моста на реке Гейчай - ФОТО

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Накануне вечером, в результате мощных селевых потоков был разрушен пролегающий через реку Гёйчай мост на автомагистрали Баку-Шамахы-Евлах. Разрушенная часть моста составляет 14-15 метров.

Как сообщил Report, пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли сотрудники агентства были сразу привлечены на место происшествия.

Он отметил, что мост закрыт для движения и все автомобили направляются на альтернативные дороги: "После того как селевые потоки отступят, мы начнем восстановлению моста и откроем альтернативную дорогу через реку", - сказал Наджафли.