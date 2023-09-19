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Госагентство автодорог Азербайджана распространило информацию в связи с подрывом грузовика на мине в Ходжавенде

Госагентство автодорог Азербайджана распространило информацию в связи с подрывом грузовика на мине в Ходжавенде Сегодня около 4 часов утра на 58-м км автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша грузовик марки Howo, принадлежащий Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA) и работавший на указанной дороге, подорвался на противотанковой мине.
Происшествия
19 сентября 2023 г. 07:58
Госагентство автодорог Азербайджана распространило информацию в связи с подрывом грузовика на мине в Ходжавенде

Сегодня около 4 часов утра на 58-м км автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша грузовик марки Howo, принадлежащий Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA) и работавший на указанной дороге, подорвался на противотанковой мине.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации Госагентства автодорог Азербайджана.

В результате погибли два сотрудника агентства - Садыхов Самир Сабирович, 21 ноября 1970 года рождения, и Гулиев Фархад Гусейнага, 2 мая 1965 года рождения.

Правоохранительными органами проводится соответствующее расследование.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана выражает соболезнования семьям и близким погибших.

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Версия на азербайджанском языке AAYDA Xocavənddə baş verən partlayışla bağlı məlumat yayıb

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