Госагентство автодорог Азербайджана распространило информацию в связи с подрывом грузовика на мине в Ходжавенде

Сегодня около 4 часов утра на 58-м км автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша грузовик марки Howo, принадлежащий Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA) и работавший на указанной дороге, подорвался на противотанковой мине.

Сегодня около 4 часов утра на 58-м км автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша грузовик марки Howo, принадлежащий Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA) и работавший на указанной дороге, подорвался на противотанковой мине.

Как сообщает Report , об этом говорится в информации Госагентства автодорог Азербайджана.

В результате погибли два сотрудника агентства - Садыхов Самир Сабирович, 21 ноября 1970 года рождения, и Гулиев Фархад Гусейнага, 2 мая 1965 года рождения.

Правоохранительными органами проводится соответствующее расследование.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана выражает соболезнования семьям и близким погибших.