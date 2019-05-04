​Гол Роналду спас "Ювентус" от поражения в матче с "Торино"

В матче 35-го тура чемпионата Италии «Ювентус» сыграл вничью в туринском дерби с «Торино» со счётом 1:1.
Как передает Report, встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц». Обслуживал матч арбитр Даниэле Орсато.
Счёт был открыт на 18-й минуте. Автором гола стал полузащитник гостей Саша Лукич. «Ювентус» ушёл от поражения благодаря голу Криштиану Роналду на 84-й минуте. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Леонардо Спинаццола.
«Ювентус», набрав 89 очков, уже обеспечил себе чемпионский титул. «Торино» (57) остался на 6-м месте в турнирной таблице итальянского национального чемпионата.
В следующем туре «Ювентус» на выезде сыграет с «Ромой». «Торино» предстоит домашняя встреча с «Сассуоло». Оба матча состоятся 12 мая.
Италия - Серия А. 35-й тур
"Ювентус" – "Торино" - 1:1
Голы: 0:1 – Лукич – 18, 1:1 – Роналду – 84
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