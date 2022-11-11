О нас

Годжа Самедов перенес четвертую операцию на сердце

Годжа Самедов перенес четвертую операцию на сердце Находящийся под стражей экс-глава исполнительной власти Евлахского района Годжа Самедов перенес четвертую операцию на сердце.
Происшествия
11 ноября 2022 г. 12:49
Годжа Самедов перенес четвертую операцию на сердце

Находящийся под стражей экс-глава исполнительной власти Евлахского района Годжа Самедов перенес четвертую операцию на сердце.

Об этом Report сказал его адвокат Эльнур Велиев.

По его словам, состояние экс-главы ИВ, перенесшего операцию в Центральной таможенной больнице, в настоящее время нехорошее: "Годже Самедову установили стент на сердце, выполнена операция на сердечной мышце".

Годжа Самедов ранее уже трижды переносил операцию на сердце.

В декабре 2019 года Годжа Самедов был задержан по обвинению по статьям УК Азербайджана о злоупотреблении должностными полномочиями, повторном получении взяток в крупном размере, растрате.

Шекинский суд по тяжким преступлениям приговорил его с 7 годам и 3 месяцам тюремного заключения. Позднее решением Шекинского апелляционного суда срок наказания Г.Самедова был сокращен до 6 лет лишения свободы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Qoca Səmədov ürəyindən dördüncü dəfə əməliyyat olunub, vəziyyəti yaxşı deyil

Экслюзивные новости

Украинский депутат: Если Иран продолжит помогать агрессии будут применены экономические санкции
Украинский депутат: Если Иран продолжит помогать агрессии будут применены экономические санкции
11 ноября 2022 г. 12:52
Украинский депутат: Необходимо привлечь Иран к ответственности за соучастие в войне
Украинский депутат: Необходимо привлечь Иран к ответственности за соучастие в войне
11 ноября 2022 г. 12:31
Суд: Рашад Даглы нанес Искендеру Мехтиеву 14 ножевых ранений
Суд: Рашад Даглы нанес Искендеру Мехтиеву 14 ножевых ранений
11 ноября 2022 г. 00:00
В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
8 ноября 2022 г. 17:40
Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
5 ноября 2022 г. 12:58
Ветеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
ФотоВетеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
5 ноября 2022 г. 11:37
В Баку завершилась подготовка к Дню Победы
ФотоВ Баку завершилась подготовка к Дню Победы
5 ноября 2022 г. 10:36
Украинский депутат: Турция и ООН должны продолжать переговоры с РФ для сохранения в силе зернового соглашения
Украинский депутат: Турция и ООН должны продолжать переговоры с РФ для сохранения в силе зернового соглашения
1 ноября 2022 г. 16:33
ВБ: С Азербайджаном обсуждаются приоритетные сферы по цифровизации
ФотоВБ: С Азербайджаном обсуждаются приоритетные сферы по цифровизации
1 ноября 2022 г. 11:39
Еще одно новшество в обязательном страховании автомобилей: что получат граждане и страховые компании?
Еще одно новшество в обязательном страховании автомобилей: что получат граждане и страховые компании?
1 ноября 2022 г. 10:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi