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Гоcлужба провела мониторинг использования пропановых газовых баллонов в нежилых помещениях в Баку

Гоcлужба провела мониторинг использования пропановых газовых баллонов в нежилых помещениях в Баку 12:37
Происшествия
18 февраля 2025 г. 12:56
Гоcлужба провела мониторинг использования пропановых газовых баллонов в нежилых помещениях в Баку

Государственная Служба пожарного надзора (ГСПН) МЧС Азербайджана провела мониторинг использования пропановых газовых баллонов в нежилых помещениях.

Как сообщает Report, сотрудники службы с этой целью провели мониторинги в Сабаильском и Ясамальском районах города Баку.

В ходе мониторингов в некоторых нежилых помещениях были обнаружены случаи использования таких баллонов, представляющих прямую угрозу жизни и здоровью людей. По итогам проверок представители объектов убрали пропановые газовые баллоны.

Министерство по чрезвычайным ситуациям вновь призывает граждан, а также предпринимателей строго соблюдать правила пожарной безопасности и напоминает, что хранение и использование пропановых газовых баллонов на территории рынков и ярмарок, в подвальных и цокольных этажах зданий запрещено.

Фото: Эхтирам Джабиев

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda bəzi obyektlərdə insan həyatı üçün təhlükə mənbəyi olan qaz balonları aşkarlanıb

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