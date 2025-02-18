Гоcлужба провела мониторинг использования пропановых газовых баллонов в нежилых помещениях в Баку

12:37

Государственная Служба пожарного надзора (ГСПН) МЧС Азербайджана провела мониторинг использования пропановых газовых баллонов в нежилых помещениях.

Как сообщает Report, сотрудники службы с этой целью провели мониторинги в Сабаильском и Ясамальском районах города Баку.

В ходе мониторингов в некоторых нежилых помещениях были обнаружены случаи использования таких баллонов, представляющих прямую угрозу жизни и здоровью людей. По итогам проверок представители объектов убрали пропановые газовые баллоны.

Министерство по чрезвычайным ситуациям вновь призывает граждан, а также предпринимателей строго соблюдать правила пожарной безопасности и напоминает, что хранение и использование пропановых газовых баллонов на территории рынков и ярмарок, в подвальных и цокольных этажах зданий запрещено.

Фото: Эхтирам Джабиев