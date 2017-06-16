ГМС: В прошлом месяце в административном порядке 458 иностранцев выдворены за пределы Азербайджана

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ В Государственной миграционной службе сообщили, что в мае 1856 иностранцев нарушили требования законодательства Азербайджана.

Как сообщили Report в ведомстве, 27-ми из них были заменены утерянные документы, дающие право на временное или постоянное проживание на территории Азербайджана, 220-ти легализовано право проживания на территории страны.

Были приняты решения о применении штрафа в административном порядке без депортации за пределы страны в отношении 887 человек, в отношении 458 лиц - штрафа с депортацией за пределы страны, и с применением ст. 16.1.8 Миграционного кодекса принято решение об ограничении въезда на территорию страны в отношении 264 лиц.

В целом, в прошлом месяце в ГМС от иностранцев и лиц без гражданства поступило 7667 обращений о продлении срока временного пребывания в стране, выдаче разрешения на постоянное и временное проживание, получении гражданства и по другим вопросам. Каждое из обращений было рассмотрено в отдельности в соответствии с требованиями законодательства Азербайджанской Республики, приняты соответствующие решения.

В прошлом месяце было зарегистрировано 56600 обращений в связи с регистрацией иностранцев по месту пребывания.

Государственной миграционной службой в течение месяца в различных регионах страны проведены 8 мероприятий по просвещению, в том числе в 3 районах были организованы мобильные услуги.