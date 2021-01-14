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ГМС: В период пандемии ни один иностранец не был выдворен из Азербайджана

ГМС: В период пандемии ни один иностранец не был выдворен из Азербайджана В период пандемии пребывание иностранцев в нашей стране было легализовано
Происшествия
14 января 2021 г. 12:01
ГМС: В период пандемии ни один иностранец не был выдворен из Азербайджана

В период пандемии ни один иностранец не был принудительно выдворен из Азербайджана.

По сообщению Report, об этом заявил глава Государственной миграционной службы (ГМС) Вусал Гусейнов на онлайн-пресс-конференции по итогам 2020 года.

В.Гусейнов также отметил, что в период пандемии численность находящихся в нашей стране иностранцев, пребывание которых было легализовано в период пандемии без дополнительного обращения, составило 59 963 человека, из которых 25 385 - представители Грузии, 23 583 - России, 3 626 - Турции, 1 736 - Украины, 835 - Пакистана, 4 795 - других стран.

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Версия на азербайджанском языке Pandemiya dövründə heç bir əcnəbi Azərbaycandan məcburi çıxarılmayıb

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