ГМС: В период пандемии ни один иностранец не был выдворен из Азербайджана

В период пандемии ни один иностранец не был принудительно выдворен из Азербайджана.
По сообщению Report, об этом заявил глава Государственной миграционной службы (ГМС) Вусал Гусейнов на онлайн-пресс-конференции по итогам 2020 года.
В.Гусейнов также отметил, что в период пандемии численность находящихся в нашей стране иностранцев, пребывание которых было легализовано в период пандемии без дополнительного обращения, составило 59 963 человека, из которых 25 385 - представители Грузии, 23 583 - России, 3 626 - Турции, 1 736 - Украины, 835 - Пакистана, 4 795 - других стран.