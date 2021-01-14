ГМС: В период пандемии ни один иностранец не был выдворен из Азербайджана

ГМС: В период пандемии ни один иностранец не был выдворен из Азербайджана

В период пандемии пребывание иностранцев в нашей стране было легализовано

https://static.report.az/photo/92e8a5e6-2c63-36db-bbb6-d82580fce2cc.jpg https://static.report.az/photo/92e8a5e6-2c63-36db-bbb6-d82580fce2cc.jpg

В период пандемии ни один иностранец не был принудительно выдворен из Азербайджана. По сообщению Report, об этом заявил глава Государственной миграционной службы (ГМС) Вусал Гусейнов на онлайн-пресс-конференции по итогам 2020 года. В.Гусейнов также отметил, что в период пандемии численность находящихся в нашей стране иностранцев, пребывание которых было легализовано в период пандемии без дополнительного обращения, составило 59 963 человека, из которых 25 385 - представители Грузии, 23 583 - России, 3 626 - Турции, 1 736 - Украины, 835 - Пакистана, 4 795 - других стран. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на азербайджанском языке Pandemiya dövründə heç bir əcnəbi Azərbaycandan məcburi çıxarılmayıb