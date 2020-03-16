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Государственная миграционная служба ограничивает режим работы

ГМС Азербайджана переходит на ограниченный режим работы

Глава Государственной миграционной службы Азербайджана (ГМС) Вюсал Гусейнов обратился к населению посредством социальной сети Facebook. 

Как сообщает Report, в связи с ограничением деятельности отделов приема ГМС он призвал граждан временно направлять обращения в нижеследующей форме: 

1. Обращения в связи с пропиской по месту жительства, разрешением на работу/проживание, продлением срока временного пребывания, установлением гражданства и по иным вопросам отсылать в электронном виде на официальный сайт Службы. Для этого следует отсканировать соответствующие документы и выслать на адрес электронной почты.

2. В праздничные дни Миграционная служба будет работать в обычном рабочем режиме и отвечать на обращения. Лица, срок пребывания которых истекает в праздничные дни, могут направить свои обращения в эти дни. 

3. Для лиц, обратившихся в связи с получением вида на жительство, временно приостановлены курсы по азербайджанскому языку. Лица, желающие пройти обучение, могут обратиться за учебными материалами, позвонив по номеру (012) 56637744. 

4. В целом, если нет на то особой необходимости, призываем в ближайшие дни сократить непосредственные обращения в отделы приема. 

5. Уточнить вопросы, связанные с обращениями или деятельностью Миграционной службы, можно, обратившись в колл-центр 919, работающий круглосуточно.

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