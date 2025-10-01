Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Задержаны главы организаций, выпускавших фальшивые ордена и медали

    Происшествия
    • 01 октября, 2025
    • 18:40
    Задержаны главы организаций, выпускавших фальшивые ордена и медали

    Установлены лица, изготавливавшие и продававшие фальшивые ордена и медали, а также удостоверения различного назначения.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в результате оперативных действий сотрудниками полиции задержаны занимавшиеся незаконной деятельностью председатель ОО "Ветераны Отечественной войны Азербайджана" Физули Рзагулиев, руководитель благотворительного фонда "Деде Горгуд" Эльдар Исмаилов и председатель ОО "Центр стабильности и развития" Расим Мамедов.

    В офисах этих организаций были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств более 1 500 медалей и орденов, отражающих важные государственные даты и знаменательные события, 421 удостоверение, более 60 различных печатей и другие поддельные наименования.

    По факту возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Азербайджана о подделке официальных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков, дополнительном изготовлении, продаже или использовании поддельных документов. Ф.Рзагулиев, Э.Исмаилов и Р.Мамедов привлечены к следствию.

    Следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

