Задержаны главы организаций, выпускавших фальшивые ордена и медали

Установлены лица, изготавливавшие и продававшие фальшивые ордена и медали, а также удостоверения различного назначения.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в результате оперативных действий сотрудниками полиции задержаны занимавшиеся незаконной деятельностью председатель ОО "Ветераны Отечественной войны Азербайджана" Физули Рзагулиев, руководитель благотворительного фонда "Деде Горгуд" Эльдар Исмаилов и председатель ОО "Центр стабильности и развития" Расим Мамедов.

В офисах этих организаций были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств более 1 500 медалей и орденов, отражающих важные государственные даты и знаменательные события, 421 удостоверение, более 60 различных печатей и другие поддельные наименования.

По факту возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Азербайджана о подделке официальных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков, дополнительном изготовлении, продаже или использовании поддельных документов. Ф.Рзагулиев, Э.Исмаилов и Р.Мамедов привлечены к следствию.

Следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.