Главы Беларуси и Кыргызстана направили президенту Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"Уважаемый Ильхам Гейдарович.
В Республике Беларусь с глубокой скорбью воспринято трагическое известие о пожаре в Республиканском наркологическом центре города Баку, повлекшем человеческие жертвы.
От имени белорусского народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, родным и близким погибших, а также желаю скорейшего выздоровления пострадавшим".
Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков также направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями.
Как передает Report, в письме говорится:
"Уважаемый Ильхам Гейдарович.
С искренним сопереживанием воспринял трагическую весть о пожаре в Республиканском наркологическом центре в городе Баку, повлекшем многочисленные жертвы.
Прошу передать глубокие соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания выздоровления всем пострадавшим в результате пожара".
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook