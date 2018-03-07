Главы Беларуси и Кыргызстана направили президенту Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

В Республике Беларусь с глубокой скорбью воспринято трагическое известие о пожаре в Республиканском наркологическом центре города Баку, повлекшем человеческие жертвы.

От имени белорусского народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, родным и близким погибших, а также желаю скорейшего выздоровления пострадавшим".

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков также направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

С искренним сопереживанием воспринял трагическую весть о пожаре в Республиканском наркологическом центре в городе Баку, повлекшем многочисленные жертвы.

Прошу передать глубокие соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания выздоровления всем пострадавшим в результате пожара".