Главврач больницы модульного типа МЧС Азербайджана арестован

Названные лица получали взятки за размещение больных в медучреждение, перевод пациентов в 15-й корпус госпиталя, который считается "VIP-корпусом" и т.д.

Разоблачены незаконные действия главного врача модульного госпиталя Медицинского центра МЧС Азербайджана.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ходе оперативно-следственных мероприятий, проведенных на основании поступившей в Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре информации, были выявлено обоснованные подозрения в том, что главврач госпиталя модульного типа медицинского центра МЧС Агаев Имран Алиага оглу вошел в предварительный сговор с сотрудниками учреждения, участвующие в процессе регистрации, Оруджевым Гулу Ильгар оглу и Иманлы Талехом Мовламерди оглу. Согласно договоренности, названные лица получали взятки за размещение больных в медицинское учреждение, а также за обеспечение получающих лечение пациентов медицинским оборудованием более высокого уровня, перевод пациентов в 15-й корпус госпиталя, который считается "VIP-корпусом", и другие подобные преимущества. Полученную сумму денежных средств названные лица в последующем делили между собой.

По уголовному делу, возбужденному в связи с собранными доказательствами, Имрану Агаеву и Талеху Иманлы были предъявлены обвинения по статьям 311.3.1 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору) и другим статьям Уголовного кодекса, в отношении них решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Гулу Оруджев был задержан в качестве подозреваемого в совершении тех же незаконных действий.