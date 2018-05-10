Главный редактор газеты "Bizim dövr" освобожден в зале суда - ОБНОВЛЕНО

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу в отношении главного редактора газеты "Bizim dövr" Сурхая Алиева, его заместителя Хикмета Наджафли, Гюльбаниз Алиевой, Илахи Гасымовой, Севиндж Мамедсалаевой и Марифа Аббасова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Махмуда Агаларова был зачитан приговор.

По решению суда, Сурхай Алиев, Хикмет Наджафли, Илаха Гасымова, Гюльбаниз Алиева и Мариф Аббасов были осуждены условно.

С.Алиев и Х.Наджафли были освобождены в зале суда.

Арестованная Севиндж Мамедсалаева осуждена на 6 лет и 6 месяцев (в совокупности с предыдущим сроком наказания) тюремного заключения.

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Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу в отношении главного редактора газеты "Bizim dövr" Сурхая Алиева, его заместителя Хикмета Наджафли, Гюльбаниз Алиевой, Илахи Гасымовой, Севиндж Мамедсалаевой и Марифа Аббасова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Махмуда Агаларова выступил гособвинитель.

В своем выступлении прокурор потребовал осудить С.Алиева на 5 лет и 3 месяца, Х.Наджафли – 5 лет и 3 месяца, М.Аббасова – 3 года, С.Мамедсалаеву – 6 лет и 6 месяцев (в совокупности с предыдущим сроком наказания) тюремного заключения.

Г.Алиеву и И.Гасымову он попросил наказать условно.

Судебное заседание продолжается.

Отметим, что по распространенной отделом по связям с общественностью Службы госбезопасности информации, во время операции, проведенной сотрудниками Службы государственной безопасности, были задержаны главный редактор газеты "Gündəlik Bakı" Габиль Велиев, главный редактор газеты "Bizim dövr" Сурхай Алиев и его заместитель Хикмет Наджафли. Решением Сабаильского районного суда в отношении них была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

По информации, вошедшая в предварительный сговор группа лиц организовывала встречи женщин с отдельными лицами и вела скрытые съемки свиданий с использованием специальных технических средств, шантажировала их, угрожала отдельным лицам публикациями порочащих сведений и клеветнической информации с целью вымогательства крупной суммы денег, этим способом периодически собирала дань с предпринимателей и работающих в различных организациях лиц. СГБ Азербайджана предотвратила деятельность группы лиц, занимавшейся созданием "рэкетских" изданий на территории Азербайджанской Республики, и действующих под видом журналистов этих изданий с целью шантажа и вымогательства.

В результате проведенного СГБ расследования возбуждено уголовное дело по фактам вымогательства путем угроз, проведения оперативно-розыскной деятельности лицами, не имеющими полномочия на ее проведение, с использованием технических средств, предусмотренных для получения конфиденциальной информации.

Предварительное следствие по уголовному делу обвиняемого главного редактора газеты "Bizim dövr" С.Алиева и его заместителя Х.Наджафли было завершено и их уголовное дело было отделено от уголовного дела Г.Велиева.

Г.Алиева была редактором сайта "İlk xəbər", М.Аббасов – главным редактором газеты "Kriminal".