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    Главный неонатолог: 10% малышей в Азербайджане рождаются недоношенными

    Рустам Гусейнов: На сегодняшний день выживает свыше 50% новорожденных в Азербайджане весом от 500 гр до 1 кг

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ "Ежегодно в Азербайджане рождается около 150 000 детей. 8-10% из них рождаются недоношенными".

    Как сообщает Report, об этом заявил главный неонатолог министерства здравоохранения, председатель специальной комиссии по усовершенствованию неонатологических услуг Рустам Гусейнов.

    По его словам, на сегодняшний день выживает свыше 50% новорожденных в Азербайджане весом от 500 г до 1 кг: "Проблемы, связанные с недоношенными детьми в Азербайджане, решаются. С каждым годом статистика выживания новорожденных этой категории растет. В развитых странах данный показатель составляет 75-85%. Нам тоже хочется достичь аналогичного показателя. Мы можем добиться этого".

    Р. Гусейнов добавил, что впервые Международный день недоношенных отметили в Вене в 2009 году. Цель проведения этого дня направлена на привлечение внимания общественности к детям данной категории. 

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