Главный аллерголог: В Азербайджане больному ставят пробу без всяких расспросов

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ "Одной из самых тяжелых форм аллергии является анафилактический шок. В этом случае процессы идут настолько стремительно, что даже врач не может помочь больному".

Как сообщает Report, об этом заявил главный аллерголог Джабраил Мамедов.

Он отметил, что больному ставится проба без вопросов о реакции организма на лекарственное средство:

"Широко распространена проба на лекарственное средство, но это неправильно. Не верно, ставя пробу на кожу, определять аллергическую реакцию организма. Лучше всех может сказать сам больной, с какой реакцией он сталкивался при введении того или иного лекарства".

Д.Мамедов добавил, что иногда родители самовольно вводят детям ампициллин и другие антибиотики:

"Во время головной боли принимается обезболивающая таблетка. Но иногда одна таблетка аспирина приводит к смерти человека. Другие обезболивающие также. Если болит голова, причина может заключаться в неврологических проблемах, так что должен обследовать врач. Поэтому следует с внимательностью принимать лекарства".