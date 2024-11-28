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Главное управление провело операцию, обнаружено 40 килограммов наркотических средств

Главное управление провело операцию, обнаружено 40 килограммов наркотических средств 11:41
Происшествия
28 ноября 2024 г. 12:14
Главное управление провело операцию, обнаружено 40 килограммов наркотических средств

В ходе последних операций, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками, были задержаны несколько членов организованной группы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства.

В частности, были задержаны ранее судимые 45-летний Бахтияр Фатуллаев, 32-летний Кянан Мамедов, 35-летний Ровшан Джафаров и 44-летний Назим Галандаров.

При обыске у них, в автомобилях и домах обнаружено в общей сложности 40 килограммов героина, марихуаны, обогащенной психотропными веществами, метамфетамины и 400 таблеток метадона.

Все задержанные являлись ключевыми поставщиками наркотиков в Азербайджане.

"Возбуждены уголовные дела, суд избрал в отношении них меру пресечения в виде ареста", - отметили в министерстве.

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Версия на азербайджанском языке Baş İdarə əməliyyat keçirib, 40 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb

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