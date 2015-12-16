​Главное управление полиции назвало причины плотного движения транспорта в Баку

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ На центральных столичных улицах наблюдается высокая плотность движения автомобилей.

Об этом Report заявил начальник отдела по связям с общественностью Государственного управления дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

По словам В.Асадова, наблюдающаяся в последние дни высокая плотность автомобилей на центральных улицах связана с заменой асфальтового покрытия и ремонтно-восстановительными работами: "Из-за прокладки нового асфальтового покрытия на улицах Зарифы Алиевой, Пушкина, Хагани, Бюльбюля и прилегающих к ним других улицах и проспектах, было поставлено ограничение и изменено направление движение транспорта. Во избежание увеличения плотности движения автомобилей на перечисленных улицах рекомендуется либо воспользоваться альтернативными дорогами, либо обратиться к услугам общественного транспорта. В качестве альтернативных дорог в направлении Баилова, Азнефти и 20 участка можно воспользоваться дорогами около станции метро "Гянджлик", а также улицей З.Буниятова, кругом М.Мушвига и поселком Бадамдар".