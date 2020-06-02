​Главное управление полиции города Баку обратилось к журналистам

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В непростых условиях, когда нужно соблюдение санитарно-гигиенических требований в период особого карантинного режима наложено ограничение на проведение собраний, акций.

Об этом в ответ на запрос Report сказал начальник пресс-службы Главного управления полиции города Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, вчера и сегодня группа лиц попыталась провести у Минобразования несанкционированную акцию, сопровождающуюся нарушением существующих превентивных мер: "Освещающие эти акции журналисты наряду с участниками создали условия для нарушения санитарно-эпидемиологических норм в уязвимый период, когда распространяется COVID-19. Во имя эффективной охраны здоровья населения журналисты должны следовать существующим правилам".

"Прошу своих коллег-журналистов, исходя из социальной ответственности, строго соблюдать введенные санитарно-гигиенические правила и требования для защиты самих себя, близких людей и членов общества", - сказал Э.Гаджиев.