​Главное управление полиции города Баку обратилось к журналистам

В непростых условиях, когда нужно соблюдение санитарно-гигиенических требований в период особого карантинного режима наложено ограничение на проведение собраний, акций.
Об этом в ответ на запрос Report сказал начальник пресс-службы Главного управления полиции города Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев.
По его словам, вчера и сегодня группа лиц попыталась провести у Минобразования несанкционированную акцию, сопровождающуюся нарушением существующих превентивных мер: "Освещающие эти акции журналисты наряду с участниками создали условия для нарушения санитарно-эпидемиологических норм в уязвимый период, когда распространяется COVID-19. Во имя эффективной охраны здоровья населения журналисты должны следовать существующим правилам".
"Прошу своих коллег-журналистов, исходя из социальной ответственности, строго соблюдать введенные санитарно-гигиенические правила и требования для защиты самих себя, близких людей и членов общества", - сказал Э.Гаджиев.