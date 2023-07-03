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Главное управление по борьбе с организованной преступностью провело операцию, есть задержанные

Главное управление по борьбе с организованной преступностью провело операцию, есть задержанные Главное управление по борьбе с организованной преступностью министерства внутренних дел (МВД) провело очередную операцию в отношении членов банды, занимающейся контрабандой наркотиков из Ирана в Азербайджан, и незаконно приобретающих и хранящих оружие лиц
Происшествия
3 июля 2023 г. 14:33
Главное управление по борьбе с организованной преступностью провело операцию, есть задержанные

Главное управление по борьбе с организованной преступностью министерства внутренних дел (МВД) провело очередную операцию в отношении членов банды, занимающейся контрабандой наркотиков из Ирана в Азербайджан, и незаконно приобретающих и хранящих оружие лиц, есть задержанные.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, у задержанных обнаружено и изъято 33 кг наркотиков, 2 пистолета, 2 автомата, 1 охотничье ружье, 47 патронов и 3 магазина.

По фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

В отношении задержанных принята мера пресечения в виде заключения под стражу, оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsi əməliyyatlar keçirib, saxlanılanlar var

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