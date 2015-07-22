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    ​Главное управление по борьбе с коррупцией: Возможно проведение расследования относительно цен на билеты АЗАЛ

    Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил начальник Главного управления

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ "При наличии обоснованной жалобы относительно цен на билеты АЗАЛ, Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре может приступить к проведению расследования в общем порядке".

    Как сообщает Report, об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил начальник Главного управления Кямран Алиев.

    Отметим, что 13 июля на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития в первом полугодии 2015 года и предстоящим задачам, президент Азербайджана Ильхам Алиев высказал критику в связи с деятельностью ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (АЗАЛ) и распорядился о снижении цен на билеты. 

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