Главное управление государственной дорожной полиции предупредило водителей

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Главное управление государственной дорожной полиции министерства внутренних дел Азербайджана распространило информацию о результатах рейдов, проведенных в городах и районах страны в период с 1-го по 21-ое августа.

Как сообщили Report в управлении, в начале августа в целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории страны и пресечения ДТП, должностными лицами Главного управления государственной дорожной полиции министерства внутренних дел Азербайджана и сотрудниками соответствующих городских и районных полицейских органов были организованы обширные рейды против нарушителей правил дорожного движения.

Только за 20 и 21 августа в ходе рейдов было выявлено более 22 тыс. нарушений, в том числе 155 фактов, связанных с управлением транспортом в нетрезвом состоянии, более 10 тыс. фактов управления автомобилем на высокой скорости, более 500 случаев обгона и выезда на встречную полосу. Нарушители привлечены к административной ответственности.

Обратившись к водителям, Главное управление государственной дорожной полиции министерства внутренних дел Азербайджана призывает соблюдать требования правил дорожного движения.