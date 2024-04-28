Главное управление дорожной полиции обратилось к водителям с предупреждением

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГДП) предупредило водителей.

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГДП) предупредило водителей.

Как сообщили Report в ведомстве, согласно прогнозу Министерства экологии и природных ресурсов, из-за тумана, который опустится ночью и в утренние часы 29 апреля на некоторые горные районы Азербайджана, видимость на автомагистралях снизится до 500 - 1000 м.

"Главное управление ГДП просит водителей проявлять осмотрительность, принимать превентивные меры для предотвращения аварий и других неприятных ситуаций, которые могут возникнуть на дорогах, убедиться в исправности своего транспортного средства, перед выездом проверять рабочее состояние стеклоочистителей и форсунок омывателя лобового стекла, а также приборов наружного освещения, регулировать скорость в зависимости от дорожных и погодных условий, воздерживаться от ненужных обгонов, резких маневров и внезапного торможения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пешеходы, являющиеся наиболее уязвимыми участниками дорожного движения, тоже должны соблюдать осторожность, не переходить дорогу в неположенных местах, а также воздерживаться от поведения, ставящего под угрозу жизнь и здоровье их самих и других участников дорожного движения.