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Главное управление дорожной полиции обратилось к гражданам страны

Главное управление дорожной полиции обратилось к гражданам страны Главное управление дорожной полиции в связи с гололедицей на дорогах, вызванной снежной погодой, обратилось к водителям и пешеходам.
Происшествия
9 января 2023 г. 22:07
Главное управление дорожной полиции обратилось к гражданам страны

Главное управление дорожной полиции в связи с гололедицей на дорогах, вызванной снежной погодой, обратилось к водителям и пешеходам.

Об этом Report сообщил представитель ГУДП, майор Ровшан Тагиев.

"Ввиду нестабильной погодной всем участникам дорожного движения рекомендуется быть осторожными.

Пешеходы должны соблюдать бдительность при движении на тротуарах, покрытых мрамором.

К родителям просьба не оставлять без внимания своих детей, не позволять им играть в снежки на проезжей части.

Следует учесть, что при таких погодных условиях тормозной путь увеличивается, что может повлечь за собой несчастные случаи", - сказал Ровшан Тагиев.

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