Главное управление дорожной полиции обратилось к гражданам страны

Главное управление дорожной полиции в связи с гололедицей на дорогах, вызванной снежной погодой, обратилось к водителям и пешеходам.

Главное управление дорожной полиции в связи с гололедицей на дорогах, вызванной снежной погодой, обратилось к водителям и пешеходам.

Об этом Report сообщил представитель ГУДП, майор Ровшан Тагиев.

"Ввиду нестабильной погодной всем участникам дорожного движения рекомендуется быть осторожными.

Пешеходы должны соблюдать бдительность при движении на тротуарах, покрытых мрамором.

К родителям просьба не оставлять без внимания своих детей, не позволять им играть в снежки на проезжей части.

Следует учесть, что при таких погодных условиях тормозной путь увеличивается, что может повлечь за собой несчастные случаи", - сказал Ровшан Тагиев.