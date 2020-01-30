​Главный тренер сборной Азербайджана: Для нас важно победить Словакию

После поражения от Хорватии психологически было трудно сосредоточиться на встрече с Россией. Давая утром поручения по поводу матча, я сказал, что и с Хорватией мы играли хорошо.

Как передает Report, об этом главный тренер сборной Азербайджана по футзалу Жозе Алесио Да Сильва сказал после победы над командой России в рамках 2-го тура группы C элитного раунда квалификации ЧМ-2020.

"Сейчас мы должны несколько улучшить концентрацию и реализацию моментов. Было бы излишне говорить о силе нашего соперника и его месте в мировом футзале. Сегодня мы сделали то что было важно – сумели реализовать свои моменты, хотя в первой игре не смогли сделать этого и проиграли. Конечно, я остался доволен игрой своей команды.

Мы сохраняем шанс пробиться в финальную стадию. Могу сказать, что наши шансы – 50:50. Для нас важно победить сборную Словакии. Сумев сделать это, мы сможем говорить о матчах с Россией и Хорватией, а также проанализировать наше положение в группе", – заявил наставник.