​Глава Twitter проведет полгода в Африке

Провести полгода в Африке в новом году пообещал генеральный директор компании Twitter Джек Дорси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил в Twitter по завершении поездки по нескольким африканским странам.

"Жаль сейчас уезжать с континента, - написал он. - Африка будет определять будущее (в особенности в том, что касается биткоинов). В середине 2020 года я проведу здесь от трех до шести месяцев, хотя пока не знаю, где именно. Я рад, что смог ознакомиться с небольшой частью [Африки]".

Как сообщила в пятницу телекомпания CNN, Джек Дорси с 8 ноября совершал поездку по африканским странам и посетил Гану, Нигерию, Эфиопию и ЮАР.