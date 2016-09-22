Владелица ТЦ "Бина" обвиняется в мошенничестве - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Владелица Торгового центра "Бина" Кябира Мамедова обвиняется в мошенничестве.

Как сообщает Report, обратившись в Хазарское РУП, житель поселка Мардакян Байрам Гурбанов заявил, что обманным путем К.Мамедова присвоила принадлежащие ему 46 000 долларов.

Факт расследуется Хазарским РУП.

Юрист Торгового центра "Бина" Фуад Джафаров заявил Report, что не осведомлен по поводу данного вопроса. Однако он утверждает, что К.Мамедова не брала ни у кого денег: "Напротив, Кябира ханум постоянно занимается благотворительностью. Она многим оказывала материальную помощь и ни у кого не брала денег".