Глава СКР и генпрокурор Азербайджана определили основные задачи в совместном расследовании авиакатастрофы

Глава Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин и генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев определили первостепенные задачи в совместном расследовании катастрофы самолета в Актау.

Глава Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин и генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев определили первостепенные задачи в совместном расследовании катастрофы самолета в Актау.

Как передает Report, об этом сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"Состоялся телефонный разговор председателя СК России с генеральным прокурором Азербайджанской Республики. В ходе разговора стороны определили первостепенные задачи в рамках плана совместного расследования, выразив готовность к дальнейшему всеобъемлющему сотрудничеству", - сказано в сообщении ведомства.

В СКР отметили, что "речь шла о налаженном всестороннем взаимодействии российских следователей и криминалистов с коллегами из следственно-оперативных групп Азербайджанской Республики и Республики Казахстан".

"Бастрыкин заверил, что с российской стороны привлечены к работе наиболее опытные сотрудники центрального аппарата СК России в сфере расследования авиапроисшествий, оснащенные передовой криминалистической техникой", - говорится в сообщении.

Также глава СКР сообщил, что "проводится комплекс следственных действий, цель которых - установить все причины и обстоятельства произошедшей трагедии".