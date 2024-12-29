Глава СКР и генпрокурор Азербайджана определили основные задачи в совместном расследовании авиакатастрофы

Глава Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин и генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев определили первостепенные задачи в совместном расследовании катастрофы самолета в Актау.
Как передает Report, об этом сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).
"Состоялся телефонный разговор председателя СК России с генеральным прокурором Азербайджанской Республики. В ходе разговора стороны определили первостепенные задачи в рамках плана совместного расследования, выразив готовность к дальнейшему всеобъемлющему сотрудничеству", - сказано в сообщении ведомства.
В СКР отметили, что "речь шла о налаженном всестороннем взаимодействии российских следователей и криминалистов с коллегами из следственно-оперативных групп Азербайджанской Республики и Республики Казахстан".
"Бастрыкин заверил, что с российской стороны привлечены к работе наиболее опытные сотрудники центрального аппарата СК России в сфере расследования авиапроисшествий, оснащенные передовой криминалистической техникой", - говорится в сообщении.
Также глава СКР сообщил, что "проводится комплекс следственных действий, цель которых - установить все причины и обстоятельства произошедшей трагедии".