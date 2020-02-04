Глава сейсмослужбы о факторах риска при строительстве в Азербайджане

"Порой даже если здания построены на одной территории по одному и тому же проекту, при землетрясении они подвергаются различной степени разрушения".

Как передает Report, об этом сказал директор Республиканского центра сейсмологической службы НАН Азербайджана Гурбан Етирмишли.

По его словам, он до сих пор не может объяснить строительным компаниям и ответственным лицам, как обстоит ситуация с землетрясением в Баку и на Абшеронском полуострове: "На территориях с таким сложным геологическим строением следует уточнять сейсмичность территории еще до строительных работ, причем изучать на каждом участке, на котором будет строиться здание. Не следует применять стандартную оценку".

Г.Етирмишли отметил, что когда при строительстве применяют стандартные оценки, то часто во время землетрясения здание рушится: "В Баку есть такие здания, у которых два крыла приходятся на территорию, склонную к землетрясению интенсивностью 8 баллов, а другое крыло на территорию, склонную к интенсивности 9 баллов. Если произойдет сильное землетрясение, здание, построенное на 9-балльной сейсмической зоне, полностью разрушится. Поэтому здания должны строиться сейсмоустойчивыми, чтобы свести к минимуму риск, разрушения и человеческие потери".