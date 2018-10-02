Глава Роскосмоса заявил, что космический корабль "Союз" был поврежден преднамеренно

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Производственный брак не был причиной появления отверстия в космическом корабле «Союз», пристыкованном к МКС. К такому выводу пришла комиссия, расследующая инцидент, рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире Первого канала, передает Report.

По словам Рогозина, эксперты подтвердили, что дыра в корпусе «Союза» появилась преднамеренно. Вторая комиссия в настоящее время выясняет, где именно было сделано отверстие. Члены экипажа МКС 15 ноября выйдут в открытый космос, чтобы осмотреть отверстие, добавил он.

Рогозин также заявил, что, согласно договоренности с NASA, не может комментировать расследование инцидента до его завершения.

Заместитель Рогозина Сергей Крикалев отметил, что экипаж МКС болезненно реагирует на публикации в СМИ о версиях появления дыры в «Союзе». При этом он подчеркнул, что с вероятностью 50% отверстие появилось в космосе. Осмотр внешней стороны корабля поможет в расследовании, добавил он.

В конце августа в бытовом отсеке космического корабля «Союз», пристыкованном к МКС, обнаружили отверстие. Из-за этого герметичность станции была нарушена, произошла утечка воздуха. Экипаж заделал дыру специальным герметиком. Позднее выяснилось, что отверстие появилось из-за применения сверла. Возвращению корабля на Землю повреждение обшивки не угрожало. После инцидента было решено проверить все корабли «Союз» и «Прогресс».