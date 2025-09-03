Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    Глава прокуратуры Киевской области: Национальная вражда не являлась мотивом для стрельбы по азербайджанцам

    Происшествия
    • 03 сентября, 2025
    • 18:58
    Глава прокуратуры Киевской области: Национальная вражда не являлась мотивом для стрельбы по азербайджанцам

    Стали известны подробности инцидента со стрельбой по азербайджанцам в городе Фастов Киевской области Украины и личность совершившего преступление.

    Источник в правоохранительных органах Украины сообщил восточноевропейскому бюро Report, что лицо, совершившее преступление, Иваненко Александр Владимирович (1973 г.р.) является гражданином Украины и жителем города Фастов.

    Он воевал в украинской армии с весны 2022 года до осени 2023 года.

    Глава прокуратуры Киевской области Дмитрий Прокудин заявил Report, что инцидент произошел 31 августа, и между совершившим убийство и продавцами арбузов произошел конфликт на улице.

    Он отметил, что продавцы арбузов - этнические азербайджанцы и граждане Украины.

    "Это были Исмаил Рагимов и его отец Фарман. К ним подошел бывший военный, с которым у продавцов возник спор, переросший затем в конфликт. После этого 52-летний житель Фастова пошел домой, взял пистолет, вернулся и открыл огонь по Рагимовым, в результате чего Исмаил скончался. Его раненому отцу была оказана необходимая помощь. К счастью, его травма не была серьезной и не привела к тяжелым последствиям. Он уже выписан из больницы и сейчас занимается похоронами сына", - отметил Прокудин.

    Прокурор сообщил, что первым на место происшествия прибыл полицейский, который случайно оказался в этом районе: "В тот момент он не был на службе, но выполнил свой гражданский долг. Полицейский немедленно задержал вооруженного человека. Затем на место происшествия прибыли другие представители правоохранительных органов и арестовали нападавшего".

    Прокудин сообщил, что против Александра Иваненко выдвинуты обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

    "Самая тяжелая из этих статей - покушение на убийство двух или более лиц. Если суд признает его виновным, по этим статьям ему грозит наказание от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения", - добавил он.

    Прокурор отметил, что назначены все необходимые экспертизы. По его словам, в настоящее время в ходе предварительного следствия не установлено никаких обстоятельств или оснований, свидетельствующих о том, что это преступление было совершено на почве расовой, национальной вражды или же неприязни.

