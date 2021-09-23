Глава представительства UNICEF в Азербайджане посетил ANAMA

23 сентября 2021 года председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов встретился с новым руководителем представительства UNICEF в Азербайджане Алексом Хайкенсом.

23 сентября 2021 года председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов встретился с новым руководителем представительства UNICEF в Азербайджане Алексом Хайкенсом.

Об этом передает Report со ссылкой на ANAMA.

В ходе встречи Вугар Сулейманов поздравил Алекса Хайкенса с новым назначением и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности. Далее он проинформировал о создании Агентства, целях и задачах, поставленных перед ним приоритетах, а также о ходе разминирования на освобожденных от оккупации территориях.

Глава представительства UNICEF в Азербайджане Алекс Хайкенс отметил, что UNICEF и Агентство тесно сотрудничают около 20 лет. Он подчеркнул важность продолжения двустороннего сотрудничества для достижения минимальных рисков с целью повышения осведомленности и правил безопасного поведения среди семей и детей, проживающих вблизи освобожденных территорий.