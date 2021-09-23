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Глава представительства UNICEF в Азербайджане посетил ANAMA

Глава представительства UNICEF в Азербайджане посетил ANAMA 23 сентября 2021 года председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов встретился с новым руководителем представительства UNICEF в Азербайджане Алексом Хайкенсом.
Происшествия
23 сентября 2021 г. 17:37
Глава представительства UNICEF в Азербайджане посетил ANAMA

23 сентября 2021 года председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов встретился с новым руководителем представительства UNICEF в Азербайджане Алексом Хайкенсом.

Об этом передает Report со ссылкой на ANAMA.

В ходе встречи Вугар Сулейманов поздравил Алекса Хайкенса с новым назначением и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности. Далее он проинформировал о создании Агентства, целях и задачах, поставленных перед ним приоритетах, а также о ходе разминирования на освобожденных от оккупации территориях.

Глава представительства UNICEF в Азербайджане Алекс Хайкенс отметил, что UNICEF и Агентство тесно сотрудничают около 20 лет. Он подчеркнул важность продолжения двустороннего сотрудничества для достижения минимальных рисков с целью повышения осведомленности и правил безопасного поведения среди семей и детей, проживающих вблизи освобожденных территорий.

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Версия на английском языке New head of UNICEF Azerbaijan Office visits Mine Action Agency
Версия на азербайджанском языке UNICEF-in Azərbaycandakı Nümayəndəliyinin rəhbəri ANAMA-da olub

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