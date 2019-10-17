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Глава НЦБ Интерпола в Азербайджане отправлен в отставку

Глава НЦБ Интерпола в Азербайджане отправлен в отставку

Начальник Национального центрального бюро Интерпола в Азербайджанской Республике, генерал-майор полиции Мехман Тахмазов освобожден от занимаемой должности и отправлен в отставку.

Как сообщает Report, министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал соответствующий приказ.

Согласно приказу, М.Тахмазов отправляется в отставку в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе.

На должность начальника Национального центрального бюро Интерпола пока нет назначений.

В пресс-службе МВД Report данный факт подтвердили.

Отметим, что М.Тахмазов был назначен на должность начальника Национального центрального бюро Интерпола в Азербайджанской Республике в 2012 году.

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