Глава МВД назначил начальника полиции Сумгайыта 

В органах внутренних дел Азербайджана произведено новое кадровое назначение.
Как сообщает Report, соответствующий приказ подписал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов.
Согласно приказу, полковник полиции Фаган Азадалиев освобожден от должности начальника районного отдела полиции г. Лянкярань и назначен начальником Сумгайытского городского управления полиции.
Пресс-служба Министерства внутренних дел подтвердила данный факт Report.
На должность начальника районно-городского отдела полиции Лянкярана пока нет назначения.