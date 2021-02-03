Глава МВД назначил начальника полиции Сумгайыта

В органах внутренних дел произведено новое кадровое назначение

В органах внутренних дел Азербайджана произведено новое кадровое назначение.

Как сообщает Report, соответствующий приказ подписал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Согласно приказу, полковник полиции Фаган Азадалиев освобожден от должности начальника районного отдела полиции г. Лянкярань и назначен начальником Сумгайытского городского управления полиции.

Пресс-служба Министерства внутренних дел подтвердила данный факт Report.

На должность начальника районно-городского отдела полиции Лянкярана пока нет назначения.