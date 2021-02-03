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Глава МВД назначил начальника полиции Сумгайыта 

Глава МВД назначил начальника полиции Сумгайыта  В органах внутренних дел произведено новое кадровое назначение
Происшествия
3 февраля 2021 г. 10:29
Глава МВД назначил начальника полиции Сумгайыта 

В органах внутренних дел Азербайджана произведено новое кадровое назначение.

Как сообщает Report, соответствующий приказ подписал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Согласно приказу, полковник полиции Фаган Азадалиев освобожден от должности начальника районного отдела полиции г. Лянкярань и назначен начальником Сумгайытского городского управления полиции.

Пресс-служба Министерства внутренних дел подтвердила данный факт Report.

На должность начальника районно-городского отдела полиции Лянкярана пока нет назначения.

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Версия на азербайджанском языке Vilayət Eyvazov Sumqayıta yeni rəis təyin etdi

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