Глава МВД Грузии: Убийство азербайджанского блогера исключается

“Ведется следствие в связи со смертью азербайджанского блогера. Факт его убийства исключается".

“Ведется следствие в связи со смертью азербайджанского блогера. Факт его убийства исключается".

Как передает грузинское бюро Report, об этом журналистам заявил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.

По его словам, расследование ведется по всем направлениям: "Есть свидетели. Его убийство исключается на 99%. Если совершен суицид, выясняются причины, побудившие пойти на этот шаг".

В.Гомелаури также прокомментировал слова проживающего в настоящее время в Германии азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы: "Мы помним многие сказки Афгана Мухтарлы. Я не смогу прокомментировать его заявления".

Напомним, что 14 июля блогер Гусейн Бакиханов бросился с крыши отеля "Стамба" в Тбилиси.