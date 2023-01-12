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Глава муниципалитета обвинен в хищении 135 тыс манатов

Глава муниципалитета обвинен в хищении 135 тыс манатов Завершено следствие по уголовному делу бывшего председателя Аранского муниципалитета Евлахского района Гашама Акберова.
Происшествия
12 января 2023 г. 19:11
Глава муниципалитета обвинен в хищении 135 тыс манатов

Завершено следствие по уголовному делу бывшего председателя Аранского муниципалитета Евлахского района Гашама Акберова.

Об этом Report сообщили в районной прокуратуре.

Сообщается, что Акберов обвиняется в превышении служебных полномочий, а также расхищении собственности муниципалитета в размере 135 тысяч 246 манатов, которые он присвоил занимая должность главы муниципалитета с 2013 по 2020 годы.

На основе собранных доказательств в отношении Гашама Акберова предъявлены обвинения по статье 179.3.2 УК Азербайджана (присвоение или растрата в крупных размерах), 308.2 (использование государственных средств без проведения процедуры госзакупки и проведение незаконных госзакупок.) и 310 (превышение полномочий должностного лица).

Дело направлено в Шекинский суд по тяжким преступлениям.

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Версия на азербайджанском языке Prokurorluq: "Sabiq sədrin 135 min manat bələdiyyə əmlakını mənimsədiyi müəyyən edilib"

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