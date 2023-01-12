Глава муниципалитета обвинен в хищении 135 тыс манатов

Завершено следствие по уголовному делу бывшего председателя Аранского муниципалитета Евлахского района Гашама Акберова.

Завершено следствие по уголовному делу бывшего председателя Аранского муниципалитета Евлахского района Гашама Акберова.

Об этом Report сообщили в районной прокуратуре.

Сообщается, что Акберов обвиняется в превышении служебных полномочий, а также расхищении собственности муниципалитета в размере 135 тысяч 246 манатов, которые он присвоил занимая должность главы муниципалитета с 2013 по 2020 годы.

На основе собранных доказательств в отношении Гашама Акберова предъявлены обвинения по статье 179.3.2 УК Азербайджана (присвоение или растрата в крупных размерах), 308.2 (использование государственных средств без проведения процедуры госзакупки и проведение незаконных госзакупок.) и 310 (превышение полномочий должностного лица).

Дело направлено в Шекинский суд по тяжким преступлениям.