Глава миссии ТЮРКПА: Азербайджан полностью обеспечил граждан правом голоса

Азербайджан полностью обеспечил граждан правом избирать и избираться. Мы были полны гордости посетить страну в такой знаковый период.

Об этом Report заявил глава международной наблюдательной миссии ТЮРКПа, депутат парламента Турции Исмет Учма.

"С технической стороны, и с точки зрения человеческого фактора, мы не увидели какие-либо нарушения в процессе голосования на тех участках, где мы наблюдали за выборами. Было очень волнительно видеть, как люди с радостью, словно на праздник, приходили голосовать в участки. Важным фактором для нас также является максимальное большое для этого раза число кандидатов - 1500. Кроме того, очень радует, что 20-30% процентов из них-это женщины. Дай Бог, эти выборы обеспечат стране и его будущему поколению твердым фундаментом для дальнейшего развития",- сказал он.

Он также выразил благодарность азербайджанской стороне за приглашение на выборы и всему народу Азербайджана-за оказанное гостеприимство, указав при этом "огромную значимость братства и единства двух стран".