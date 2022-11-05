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Глава МИД: Азербайджан сразу приступил к исполнению положений трехстороннего заявления

Глава МИД: Азербайджан сразу приступил к исполнению положений трехстороннего заявления Сразу после подписания трехстороннего заявления между Азербайджаном, Россией и Арменией 10 ноября 2020 года, азербайджанская сторона приступила к исполнению его положений.
Происшествия
5 ноября 2022 г. 10:45
Глава МИД: Азербайджан сразу приступил к исполнению положений трехстороннего заявления

Сразу после подписания трехстороннего заявления между Азербайджаном, Россией и Арменией 10 ноября 2020 года, азербайджанская сторона приступила к исполнению его положений.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил во время выступления на мероприятии, посвященном 8 ноября – Дню Победы.

Он отметил, что с момента подписания, азербайджанская сторона передала Армении тела более 1700 армянских военнослужащих, однако информации о судьбе 4 000 азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны, все еще нет.

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Версия на английском языке Minister: Azerbaijan handed over the corpses of over 1,700 Armenian servicemen
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Azərbaycan indiyədək 1 700-dən çox erməni hərbçinin meyitini qarşı tərəfə təhvil verib"

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