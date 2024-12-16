Глава МЧС: В 2024 году в Азербайджане произошло 13,5 тыс. пожаров

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В Азербайджане в 2024 году произошло 13 545 пожаров.

Как сообщает Report, об этом сказал министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров.

По его словам, в Баку с начала года зарегистрировано 4 472 пожара, на освобожденных территориях - 357.

Министр отметил, что пожарные службы в среднем ежедневно выезжали на 41 пожар.

"В целом, при тушении пожаров были защищены 79 государственных и 425 частных объектов, 348 многоквартирных домов, 519 частных домов, 497 подсобных построек, 300 единиц техники различного назначения, спасены 78, эвакуирован 1041 человек".