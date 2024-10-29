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Глава МЧС проинспектировал работы по устранению угрозы обрушения скал в Бадамдаре

Глава МЧС проинспектировал работы по устранению угрозы обрушения скал в Бадамдаре
Происшествия
29 октября 2024 г. 11:42
Глава МЧС проинспектировал работы по устранению угрозы обрушения скал в Бадамдаре

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров проинспектировал ход работ по устранению угрозы обрушения скальных пород на Бакинскую кольцевую автодорогу в поселке Бадамдар.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МЧС, ознакомившись с ходом работ, министр дал необходимые поручения.

Опасность обвала крупных фрагментов скал в поселке Бадамдар возникла накануне. В связи с этим на место происшествия были стянуты силы Службы спасения особого риска и расчеты Государственной противопожарной службы МЧС. Территория была оцеплена в целях обеспечения безопасности. В настоящее время МЧС в координации с профильными структурами продолжает принимать меры для ликвидации угрозы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKəmaləddin Heydərov Badamdarda uçqun təhlükəsi olan əraziyə gedib, tapşırıqlar verib

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