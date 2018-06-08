Глава ИВ выделил земельный участок дочери обвиняемого в попытке убийства Арифа Алышанова

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу обвиняемых в мошенничестве и попытке убийства председателя ЗАО "Азербайджанское телерадиовещание" Арифа Алышанова – Шуджаята Акперова, Гочали Джабиева, Зохраба Ширинова и Акшина Гусейнова.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Афгана Гаджиева дал показания свидетель Ровшан Эйналов. Он сообщил, что обвиняемый З.Ширинов приходится ему племянником.

Свидетель Ульви Мирзоев сообщил, что занимался строительством дома дочери Ш.Акперова. Он сказал, что на строительство дома было потрачено 80 тыс. манатов.

У.Мирзоев сказал, что глава Исполнительной власти Самухского района Алы Годжаев выделил земельный участок для дочери Ш.Акперова.

Другой свидетель Исмет Абышов сказал, что потерпевший Даянат Джафаров отвез его и Ш.Акперова в Гянджу покупать технику, оба трактора были куплены на деньги А.Алышанова.

Ш.Акперов обвинил свидетеля в даче ложных показаний, сказав, что за один трактор он заплатил сам.

После дал показания председатель муниципалитета села Медресе Шемахи Асиф Байрамов. Он сказал, что продал Ш.Акперову свои 12 сот земли за 5 тыс. манатов.

После короткого перерыва был опрошен свидетель Габиль Байрамов, который сказал, что продал А.Гусейнову 4 гектара земли.

Согласно обвинительному акту, с июля 2013 года по январь 2017 года Ш.Акперов намеревался присвоить в Баку и Шемахе чужое имущество в особо крупных размерах путем обмана, незаконно хранил оружие и боеприпасы, а также в целях прикрыть иные свои преступления, в составе организованной бандитской группировки предпринял очередные попытки осуществить заказные покушения на жизнь двух и более лиц. Он также обвиняется в присвоении имущества А.Алышанова на сумму 4 млн 641 тыс. 696 манатов.

Согласно материалам уголовного дела, Ш.Акперов и его подельники – Гочали Джабиев, Зохраб Ширинов и Акшин Гусейнов намеревались убить А.Алышанова, за это предводитель преступной шайки обещал своим подельникам 600 тыс. манатов.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Ш.Акперова, Г.Джабиева, А.Гусейнова и З.Ширинова.

По решению суда, указанные лица были арестованы. Ш.Акперов обвиняется по статьям 29,120.2.1, 29,120.2.5, 29,120.2.6, 29,120.2.7, 29,120.2.10, 228.3, 178.3.2, 228.3 УК Азербайджана.

В отношении остальных предъявлены обвинения по статьям 29,120.2.1, 29,120.2.5, 29,120.2.6, 29,120.2.7, 29,120.2.10, 228.3 УК.