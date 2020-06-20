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Глава ИВ Тертера прокомментировал информацию о заражении коронавирусом

​Глава ИВ Тертера прокомментировал информацию о заражении коронавирусо

Мустагим Мамедов

Глава Исполнительной власти Тертерского района Мустагим Мамедов опроверг публикации ряда новостных порталов и информацию в соцсетях о том, что он якобы заразился коронавирусом.

Об этом сам М.Мамедов заявил карабахскому бюро Report.

М.Мамедов отметил, что данная информация не соответствует действительности.

"У меня нет никаких проблем с самочувствием и здоровьем. В настоящее время я служу своему государству, служу народу на основании поручений господина Президента Ильхама Алиева".

Отметим, что коронавирусом заразился депутат от Тертерского района Сахиб Алиев.

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