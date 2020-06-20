Глава ИВ Тертера прокомментировал информацию о заражении коронавирусом

Глава Исполнительной власти Тертерского района Мустагим Мамедов опроверг публикации ряда новостных порталов и информацию в соцсетях о том, что он якобы заразился коронавирусом.
Об этом сам М.Мамедов заявил карабахскому бюро Report.
М.Мамедов отметил, что данная информация не соответствует действительности.
"У меня нет никаких проблем с самочувствием и здоровьем. В настоящее время я служу своему государству, служу народу на основании поручений господина Президента Ильхама Алиева".
Отметим, что коронавирусом заразился депутат от Тертерского района Сахиб Алиев.