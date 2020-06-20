Глава ИВ Тертера прокомментировал информацию о заражении коронавирусом

Мустагим Мамедов https://report.az/storage/news/4c619f77e43a31b4b4c59b23cda6598e/884f9707-efbf-462a-8945-30499695853f_292.jpg

Глава Исполнительной власти Тертерского района Мустагим Мамедов опроверг публикации ряда новостных порталов и информацию в соцсетях о том, что он якобы заразился коронавирусом.

Об этом сам М.Мамедов заявил карабахскому бюро Report.

М.Мамедов отметил, что данная информация не соответствует действительности.

"У меня нет никаких проблем с самочувствием и здоровьем. В настоящее время я служу своему государству, служу народу на основании поручений господина Президента Ильхама Алиева".

Отметим, что коронавирусом заразился депутат от Тертерского района Сахиб Алиев.