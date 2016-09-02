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    Глава ИВ: Сильный ветер нанес ущерб четырем хачмазским селам

    В селе Гаргалы затопило 12 сел, жители эвакуированы

    Хачмаз. 2 сентября. REPORT.AZ/ "Сильный дождь нанес ущерб четырем селам Хачмазского района".

    Об этом в заявлении северному бюро Report сказал глава районной ИВ Шамсаддин Ханбабаев.

    Он отметил, что Гудъялчай сменил свое русло, что привело к наводнению: "Сейчас мы находимся в затопленных селах. Больше всех пострадало село Гаргалыг, 12 домов в котором затопило. Жители эвакуированы".

    Как сообщил Report председатель Хачмазской районной комиссии по чрезвычайным ситуациям Еткин Мехманов, селевые потоки разрушили 2 моста на территории района: "Привлеченные на место происшествия техника и рабочие северного регионального отдела МЧС, а также солдаты войск гражданской обороны приступили к работам по устранению последствий стихийного бедствия. Селевые потоки разрушили предназначенный для передвижения автомобилей мост на территории села Хасполадоба и пешеходный мост через село Кехне Хачмаз".  

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