Глава ИВ распорядился перегородить воду в канале для поисков пропавшей без вести 15-летней девочки

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Глава исполнительной власти Губинского района Яшар Мамедов распорядился перегородить воду в канале для поисков пропавшей без вести 15-летней девочки.

Как сообщает Report, 19 апреля ученица 9-го класса средней школы села Барлы имени Рамазана Алиева Гюльдана Вагиф гызы Тагиева не вернулась домой со школы.

Несмотря на продолжавшиеся несколько часов поиски, родителям девочки не удалось ее найти и они обратились в отделении полиции Губы.

Оперативно-розыскные мероприятия сотрудников местного отделения полиции также не дали результата. Им удалось узнать лишь то, что в последний раз С.Тагиеву видели вблизи Самур-Абшеронского водоканала.

К поискам девочки привлекли водолазно-спасательную группу Северного регионального управления министерства по чрезвычайным ситуациям. Из-за безрезультатности поисков, глава районной ИВ Я.Мамедов распорядился перегородить воду в канале.

Отметим, что 15-летняя Г.Тагиева помолвлена.