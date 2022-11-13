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Глава ИВ Нахчывана попал в ДТП

Глава ИВ Нахчывана попал в ДТП Глава исполнительной власти города Нахчыван Мирсанани Сеидов попал в дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
13 ноября 2022 г. 00:20
Глава ИВ Нахчывана попал в ДТП

Глава исполнительной власти города Нахчыван Мирсанани Сеидов попал в дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Report, инцидент произошел вечером 12 ноября на трассе Нахчыван-Шарур, проходящей через населенный пункт Алиабад.

Автомобиль "Mitsubishi L-200", двигавшийся в направлении Шарура, не справился с управлением и врезался сначала в автомобиль марки "Hyundai", а затем в личный автомобиль М.Сеидова, следовавший в направлении города Нахчыван.

М. Сеидов, находившийся в машине один, не пострадал. Водитель другой машины получил легкие травмы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanın icra başçısı yol qəzasına düşüb

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