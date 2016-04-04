Глава ИВ Агдама: В прифронтовых селах Азербайджана пострадало значительное количество жилых домов

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ "В прифронтовых селах Азербайджана пострадало значительное количество жилых домов".

Об этом в заявлении Report сказал глава Исполнительной власти Агдамского района Рагуб Мамедов.

По его словам, в результате открытого армянами огня пострадало значительное количество жилых домов: "Полностью разрушено около 10-ти домов в агдамских селах Чеменли, Гаджимамедли, Сарыджалы. В результате разрыва снарядов погибли сотни голов принадлежащего сельским жителям скота. В настоящее время подсчитывается сумма нанесенного селам ущерба. Один из снарядов попал в здание средней школы села Сарыджалы. К счастью никто не пострадал, так как занятий в этот момент в школе не было".