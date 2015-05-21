Глава ИВ: Демонтажем плит зданий должна заняться компания, которая их облицовывала

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ "Демонтажем плит зданий должна заняться компания, которая их облицовывала".

Об этом в заявлении Report отметил глава Исполнительной власти Ясамальского района Ибрагим Мехтиев.

По его словам, вопросом занимается специальная комиссия министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС): "Существует телефонограмма председателя созданной по распоряжению президента Ильхама Алиева Госкомиссии, в которой отмечает, что ни одно из зданий не может сноситься на территории района без соответствующего заключения МЧС".

И.Мехтиев сказал, что демонтажем плит зданий должна заняться компания, которая их облицовывала: "После оглашения заключения мы обратимся к компании, которая занималась облицовочными работами. Пусть она и производит демонтаж плит. Все зависит от заключения МЧС. Сначала образцы облицовочных материалов будут отправлены в лаборатории. В случае, если подтвердится, что облицовка была изготовлена из легковоспламеняющихся материалов, плиты на фасадах зданий, облицованных указанным материалом, будут демонтированы. Мы, как ИВ района, не можем принять подобное решение".