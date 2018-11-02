Глава иранского подразделения AMAY задержан на границе - ФОТО

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Руководитель иранского подразделения компании AMAY, находящийся в розыске, был задержан при нарушении госграницы Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

Сообщается, что в результате бдительности и профессионализма сотрудников ГПС, возглавлявший предприятия компании Azər Caspian İran, учрежденной в Иране со стороны ООО AMAY, Байрамов Низами Имрам оглу 1976, признанный Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана виновным по статьям 179.3.1 и 179.3.2, в отношении которого решением суда принята мера пресечения в виде ареста, был задержан в Ярдымлинском районе за нарушение госграницы при переходе из Исламской Республики Иран в сторону Азербайджанской Республики. Отметим, что Н.Байрамов также находился в розыске.

При обыске Н.Байрамова при нем были обнаружены 20 гр. опиума, мобильный телефон марки "Нокиа", 150 долларов США и 100 манатов.

За совершенные деяния задержанному предъявлены обвинения по статьям 318.1, 206.2 и 234.1 УК АР.